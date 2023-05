Si e frenoi me dekada sistemi parlamentar Türkiyen?

Mund të argumentohet se Türkiye, nga njerëzit në rrugë e deri te partitë politike, është e kënaqur me sistemin presidencial dhe me siguri asnjë parti nuk do të përpiqet të kthehet në sistemin parlamentar. Me fjalë të tjera, Türkiye ka vendosur për sistemin e saj qeveritar dhe vështirë se do të ndryshojë.