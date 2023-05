Si krahasohet modeli turk i qeverisjes me sistemet e tjera presidenciale?

Türkiye do të përballet me një cikël të rëndësishëm zgjedhor më 14 maj, kur në vend do të zhvillohen zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Shumë analistë mendojnë se rezultatet mund të tregojnë gjithashtu popullaritetin dhe fuqinë e sistemit presidencial të Türkiyes.