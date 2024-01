Şimşek: Türkiye në 2023 me performancën më të mirë turistike ndonjëherë

"Të ardhurat nga turizmi me 54,3 miliardë dollarë kanë mbetur nën objektiv i cili ishte 55,6 miliardë dollarë. Sipas programit afatmesëm, me vazhdimin e rrjedhës së fortë pritet që këtë vit numri i vizitorëve të rritet në 59,4 milionë, ndërsa të ardhurat nga turizmi në 59,6 miliardë dollarë. Objektivi ynë për vitin 2028 është që me 82,3 milionë vizitorë të arrijmë 100 miliardë dollarë të ardhura nga turizmi", tha Şimşek.