Solidariteti turk, 190.000 aplikime për adoptimin e fëmijëve jetimë

“Dihet identiteti i 303 fëmijëve, ndaj nëse kanë familje në proces do të dorëzohen, në të kundërt do të vazhdojnë në përkujdesje institucionale. Kemi 223 fëmijë, identiteti i të cilëve nuk dihet. Pas përcaktimit të identitetit dhe familjeve të këtyre fëmijëve, shpresoj që ata t'u jepen familjeve të tyre, nëse ka, ose do t'i marrim nën kujdesin e institucionit tonë”, deklaroi ministrja Yanik.