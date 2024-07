SpaceX lëshon në orbitë satelitin e parë të komunikimit indigjen turk

"Ky është fluturimi i 15-të i përforcuesit të fazës së parë që mbështet këtë mision, i cili më parë nisi CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e, O3b mPOWER, Ovzon 3, Eutelsat 36D dhe tetë misione Starlink. Pas ndarjes së fazave, Faza e parë do të ulet në avionin drone Just Read the Instructions, i cili do të stacionohet në Oqeanin Atlantik", tha SpaceX në faqen e saj të internetit.