Spanja me pritshmëri të mëdha për samitin e 8-të ndërqeveritar me Türkiyen

"Spanja mban këtë lloj samiti ndërqeveritar të nivelit të lartë me një numër të kufizuar vendesh, dhe Türkiye është një prej tyre. Gjashtë ministra nga Türkiye dhe tetë ministra nga Spanja do të marrin pjesë në samit. Përveç kësaj, më shumë se 150 biznesmenë do të shoqërojnë Presidentin Erdoğan. Spanja do të jetë dëshmitare e një samiti të tillë gjithëpërfshirës dypalësh për herë të parë pas një kohe shumë të gjatë. Ne presim një samit shumë të suksesshëm”, tha ai.