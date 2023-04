Sqarim: 100 vjet histori e zgjedhjeve turke

Me zgjedhjet e vitit 1920, deputetët u zgjodhën për asamblenë në Ankara pasi deputetë të lirë të parlamentit osman me bazë në Istanbul iu bashkuan gjithashtu organit të ri legjislativ në qytetin qendror të Anadollit, i cili u bë kryeqyteti turk më vonë. Këto zgjedhje ishin vendimtare, sepse asambleja në Ankara udhëhoqi me sukses Luftën e Pavarësisë kundër forcave pushtuese.