Të paktën 102 të arrestuar në Türkiye për plaçkitje pas tërmetit

Dy tërmete shkatërruese me magnitudë 7,7 dhe 7,6 të shkallës Rihter goditën pjesët jugore të Türkiyes me epiqendër në provincën Kahramanmaraş më 6 shkurt dhe ekipe të shumta shpëtimi po punojnë ende me zell për të kërkuar dhe shpëtuar njerëzit e bllokuar në rrënojat e ndërtesave.