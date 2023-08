TEKNOFEST Ankara, stacioni i dytë për 2023

Ndalesa e dytë e festivalit të mirënjohur turk "TEKNOFEST" në 100-vjetorin e Republikës së Turkiyes, duke filluar nga nesër e deri 30 gusht e deri më 3 shtator do të jetë kryeqyteti Ankara. Festivali do të zhvillohet në Aeroportin Etimesgut të Ankarasë. TEKNOFEST Ankara, e cila përqafon dhe bashkon miliona me vizionin e "Lëvizjes Kombëtare të Teknologjisë" për një Türkiye plotësisht të pavarur; do të çojë sërish entuziazmin dhe eksitimin në qiell.