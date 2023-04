Teknofest Istanbul nga 27 prill deri më 1 maj

Këtë vit, organizatorët do të shpërndajnë çmime monetare në total prej 13 milionë lirash turke (670.000 dollarë) për fituesit, ndërsa për pjesëmarrësit do të sigurohet edhe mbështetje materiale me vlerë mbi 30 milionë lira turke (1,55 milionë dollarë).