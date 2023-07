Thesaret nënujore të Türkiyes: Rrugët dhe vendet më të bukura të zhytjes

Brenda parkut historik nënujor të Gallipoli janë shkëmbinjtë shumëngjyrësh të Bebekut, shtëpia e qindra specieve të gjalla. Aventura historike e zhytjes në Çanakala mund të përmbyllet me një vizitë në qytetin e Trojës, i cili është një trashëgimi e mbrojtur e UNESCO-s, ose në Muzeun e Trojës, i cili është pronar i çmimeve më prestigjioze në fushën e muzeologjisë në Evropë. Nëse jeni tashmë në këtë vend, do të ishte mirë të vizitoni dy ishujt magjepsës Bozcaada dhe Gökçeada dhe të provoni kuzhinën e pasur me vaj ulliri.