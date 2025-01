Togg bëhet lider në segmentin EV dhe SUV në Türkiye

Togg tha të martën se me një rritje prej 53,67% në shifrat e shitjeve në krahasim me vitin 2023, T10X u bë modeli i pestë më i shitur në të gjitha segmentet dhe llojet e trupit me një pjesë të tregut prej 3,07%, ndërsa Togg u bë marka e 12-të më e shitur në të gjithë të gjitha kategoritë.