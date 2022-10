Trupat turke do të ofrojnë siguri gjatë Kupës së Botës në Katar

Parlamenti turk ratifikoi të mërkurën një mocion për të dërguar trupa në Katar për të ndihmuar në rritjen e sigurisë gjatë Kupës së Botës FIFA 2022.

Me kërkesë të Katarit, një mocion iu dorëzua parlamentit të shtunën për të vendosur ushtarë në Katar për gjashtë muaj për të siguruar sigurinë gjatë turneut të futbollit në nëntor.

Operacioni Mburoja e Kupës së Botës synon të marrë masat e nevojshme kundër kërcënimeve të ndryshme, veçanërisht terrorizmit, të cilat mund të ndikojnë në sigurinë e organizatës, thuhet në memorandum.

Po ashtu, thuhet se elementët e Forcave të Armatosura Turke që do të dislokohen si pjesë e detyrës do të jenë nën komandën kombëtare gjatë gjithë detyrës.

Përveç Türkiye-s, edhe ShBA-ja, Franca, Britania e Madhe, Italia dhe Pakistani do të ofrojnë mbështetje ushtarake për të kontribuar në sigurinë e Katarit gjatë turneut.