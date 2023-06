Turkish Airlines nga një kompani modeste në një ndërmarrje globale

Ai bëri fluturimin e tij të parë të huaj midis Ankara-Istanbul-Athinë në vitin 1947. Transportuesi aktualisht fluturon në 344 pika në 129 vende dhe pesë kontinente me një numër të përgjithshëm staf prej 82.000 personash, me një flotë të re prej 418 avionësh, që mbante me krenari flamurin turk nëpër glob, duke hapur dyert drejt botës më të gjerë për pasagjerët e tij.