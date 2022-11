Türkiye, 17 miliardë dollarë eksport në Ballkan në 10 muajt e vitit 2022

Eksportet në Rumani u rritën me 32 për qind, Bullgari me 29.4 për qind, Maqedoni e Veriut me 26 për qind, Kroaci me 25.9 për qind, Serbi me 24 për qind, Kosovë me 21.8 për qind, Bosnjë e Hercegovinë me 18.9 për qind dhe Greqi me 2.2 për qind. Eksportet drejt Sllovenisë kanë shënuar ulje me 2.2 për qind.