Türkiye: Aksion ndaj organizatës terroriste FETO, arrestohen 90 të dyshuar

"Ne nuk do të lejojmë terroristët e FETO-s të hapin sytë. Operacionet tona do të vazhdojnë me vendosmëri me përpjekjet dërrmuese të forcave tona të sigurisë për paqen, unitetin dhe solidaritetin e kombit tonë të dashur", tha ministri Yerlikaya në një postim në rrjetet sociale.