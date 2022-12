Türkiye arrin të eksportojë 19 miliardë dollarë në Ballkan për 11 muaj

Rritje të eksporteve për periudhën në fjalë është shënuar në eksportet drejt Rumanisë me 30.1 për qind, Bullgarisë me 24.2 për qind, Kroacisë me 23.6 për qind, Maqedonisë së Veriut me 22.7 për qind, Serbisë me 20.8 për qind, Kosovës me 18.7 për qind, Bosnjë e Hercegovinës me 17.7 për qind.