Türkiye "bëhet" qendër e mundësive të biznesit në mes të krizave globale

Türkiye është bërë një qendër e shquar e mundësive për shumë kompani gjermane mes sfidave të paraqitura nga zinxhirët e brishtë të furnizimit, tha për gazetën gjermane Handelsblatt Thilo Pahl, menaxher i përgjithshëm i Dhomës së Tregtisë Turke jashtë shtetit.

“Kriza globale e zinxhirit të furnizimit çuditërisht e bën Türkiye-n një vend të preferuar për importuesit dhe eksportuesit gjermanë”, tha Pahl në raportin e publikuar të martën.

Ai theksoi se Türkiye, për shkak të vendndodhjes së saj të favorshme gjeografike pranë vendeve anëtare të BE-së, po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme për sektorin e logjistikës.

Konflikti i vazhdueshëm Rusi-Ukrainë kohët e fundit ka detyruar disa kompani të zhvendosin operacionet e tyre në vend, tha Pahl.

“Ekziston një potencial për të krijuar një korridor të zgjeruar tregtar nga Azia në Evropë përmes Türkiye-s.”

Tobias Bartz, CEO i kompanisë gjermane të transportit Rhenus, tha gjithashtu se kompanitë perëndimore duan të zhvendosin operacionet e tyre nga Azia në rajonet afër Evropës.

“Türkiye, me popullsinë e saj shumë të re dhe të mirarsimuar, është vendi ideal për prodhim dhe tregti,” tha Bartz për Handelsblatt.

Vëllimi i eksporteve të Türkiye-s është në rritje

Shumë kompani tani preferojnë të kryejnë operacionet e tyre nga vende ku dërgesat nëpërmjet trenit ose kamionëve janë të mundshme në rast emergjence, shtoi raporti. Ekonomia turke i është përgjigjur shpejt kësaj nevoje të re në zhvillim.

Raporti gjithashtu vuri në dukje se sipërmarrësit turq kanë mbushur me sukses boshllëqet në zinxhirin global të furnizimit me produkte turke, pavarësisht sfidave të paraqitura nga pandemia Covid-19.

Vëllimi i eksporteve në Türkiye është rritur ndjeshëm vitet e fundit, pavarësisht krizave në botë dhe inflacionit të vazhdueshëm.

Vëllimi i investimeve të huaja direkte ishte 464 milionë dollarë përpara fillimit të luftës në Ukrainë në shkurt.

Kjo shifër arriti në 1.7 miliardë dollarë qershorin e kaluar, sipas Bankës Qendrore të Türkiye-s.