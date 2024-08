Türkiye dënoi vrasjen e Haniyes: Sulmi synon përhapjen e luftës në rajon.  

"Ky sulm synon të përhapë luftën nga Gaza në rajonin më të gjerë. Nëse komuniteti ndërkombëtar nuk bën asgjë për të ndaluar Izraelin, rajoni do të përballet me konflikte shumë më të mëdha. Türkiye do të vazhdojë të mbështesë përpjekjet e drejta të popullit të Palestinës." thuhet në njoftim.