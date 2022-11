Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, ka zhvilluar një takim me presidentin e Indonezisë, Joko Widodo, para Samitit të G20.

Para takimit që u zhvillua në Apurva Kempinski ku do të zhvillohet samiti, të dy liderët dhanë nga një deklaratë të shkurtër për mediat.

Erdoğan uroi Indonezinë për suksesin në presidencën e radhës të G20, duke shprehur kënaqësinë se në prill të vitit të ardhshëm Indonezia do të marrë përsipër presidencën e radhës të MIKTA nga Türkiye.

Presidenti turk gjithashtu i uroi sukses Indonezisë për presidencën e radhës në 2023 ASEAN. "Pres mbështetjen tuaj për qëllimin tonë të partneritetit të dialogut", tha Erdoğan.

"Mekanizmi i Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të Nivelit të Lartë që kemi krijuar së bashku sot përbën një hap historik në marrëdhëniet tona dypalëshe", shtoi ai.



Türkiye dhe Indonezia nënshkruan pesë marrëveshje në fushat e mbrojtjes, mjedisit dhe pylltarisë për të zhvilluar më tej marrëdhëniet dypalëshe.

Türkiye ishte një nga vendet e para që njohu pavarësinë e Indonezisë dhe marrëdhëniet diplomatike u vendosën në vitin 1950.

Takimi u zhvillua në prag të samitit të G-20, i cili do të mbahet më 15-16 nëntor nën ekipin "Rikuem së bashku – Rikuperohuni më të fortë".