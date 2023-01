Türkiye: Djegia e Kuranit shënjestron vlerat e shenjta të miliarda njerëzve

Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Türkiyes dënoi ashpër sulmet ndaj librit të shenjtë mysliman, Kuranit, duke i quajtur ato “manifestime të racizmit antiislam”. Në një komunikatë pas një takimi triorësh të Këshillit nën kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan në kryeqytetin Ankara, thuhet se në këtë mbledhje u dënuan ashpër sulmet e tmerrshme, të cilat janë një manifestim i racizmit antiislam dhe shënjestrojnë vlerat e shenjta të miliarda njerëzve. Deklarata erdhi pasi Edwin Wagensveld, një politikan holandez i ekstremit të djathtë dhe udhëheqës i grupit islamofobik Pegida, të dielën grisi faqet nga një kopje e Kuranit në Hagë, ndërsa më pas dogji faqet e grisura. Këtij veprimi i parapriu një protestë përpara ambasadës turke në Stokholm të shtunën, ku po ashtu u dogj e një kopje të Kuranit nën mbrojtjen e policisë dhe lejen e qeverisë suedeze. Ata që inkurajojnë dhe mbrojnë veprimet që “minojnë vlerat si liria e fesë, ndërgjegjes dhe mendimit janë partnerë në krimin e urrejtjes”, thuhet gjithashtu në komunikatë. Të hënën, ministri i Jashtëm suedez Tobias Billstrom përsëriti se qeveria e tij nuk e mbështet djegien e librave të shenjtë, por gjithashtu pretendoi se liria e shprehjes “e bën atë të ligjshme nga këndvështrimi suedez”. Duke theksuar vendosmërinë e Türkiyes për të mbështetur politikën e dyerve të hapura të NATO-s, Këshilli i Sigurisë Kombëtare turke tha: “Vendet që dëshirojnë të anëtarësohen në NATO duhet të veprojnë në përputhje me ligjin dhe frymën e Aleancës”. Është e domosdoshme që Suedia dhe Finlanda të përmbushin detyrimet sipas memorandumit trepalësh të qershorit 2022 në luftën kundër grupeve terroriste me hapa konkretë, theksohet më tej. Duke kritikuar Greqinë për veprimet e saj provokuese dhe retorikën dhe përpjekjet për armatim, Këshilli vuri në dukje gjithashtu se Türkiye nuk do të lejojë “asnjë fakt të kryer” që synon sigurinë dhe interesat e saj kombëtare. Suedia dhe Finlanda në muajin maj të vitit të kaluar aplikuan zyrtarisht për t’u bashkuar me NATO-n, një vendim i shkaktuar nga lufta e Rusisë kundër Ukrainës, që filloi më 24 shkurt të vitit të kaluar. Por, Türkiye shprehu kundërshtime, duke akuzuar të dyja vendet se tolerojnë, madje edhe mbështesin grupet terroriste, përfshirë PKK-në dhe FETO-n. Në qershor, Türkiye dhe dy vendet nordike nënshkruan një memorandum në një samit të NATO-s për të adresuar shqetësimet legjitime të sigurisë së Ankarasë, duke i hapur rrugën anëtarësimit të tyre në Aleancë.