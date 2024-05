Türkiye, Droni Bayraktar TB3 thyen rekordin e lartësisë

I pajisur me krahë të palosshëm, Bayraktar TB3 do të bëhet UAV-ja e parë e armatosur e aftë për të operuar nga anije me pistë të shkurtër si TCG Anadolu. Ky përparim, i shoqëruar me aftësinë e tij të komunikimit përtej vijës së shikimit, e pozicionon atë si një ndërrues të lojës në misionet e zbulimit, inteligjencës dhe të sulmeve, duke rritur ndjeshëm aftësitë parandaluese të Türkiyes.