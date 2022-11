Türkiye e përkujton Kemal Atatürkun, themeluesin e Republikës

Duke kujtuar Atatürkun dhe bashkëluftëtarët e tij dhe të gjithë dëshmorët që mbrojtën pavarësinë, Erdoğan theksoi se: "Republikën e Türkiyes, të cilën e keni cilësuar si 'vepra ime më e madhe', jemi duke e përgatitur për të ardhmen në një mënyrë më të fuqishme, më prestigjioze me vizionin 'Shekulli i Türkiyes' bashkë me 85 milionë banorët. Nuk do të ndalemi deri sa t'i realizojmë ëndrrat shekullore të popullit tonë, nuk do të dorëzohemi përballë sulmeve, do të vazhdojmë përpjekjen tonë me vendosmëri. Prehu në paqe".