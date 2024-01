Türkiye e shqetësuar nga zhvillimet mes Iranit, Irakut dhe Pakistanit

"Ne jemi të shqetësuar për zhvillimet, të cilat filluan me sulmet e Iranit ndaj objektivave të caktuara në Irak, që më pas u zgjeruan me sulmet e Iranit ndaj disa objektivave brenda Pakistanit dje në mëngjes dhe të cilat u përshkallëzuan këtë mëngjes me sulmet e Pakistanit ndaj objektivave brenda Iranit", thuhet në komunikatë.