Türkiye, e shtata në nivel global në turizmin shëndetësor

Portali i internetit “Heal in Türkiye”, i cili u hodh në qarkullim me mbështetjen e Ministrisë dhe është fytyra e sektorit të turizmit shëndetësor të Türkiyes, përfshin 175 institucione që operojnë në sektor, me ç’rast aplikimet për të marrë pjesë në portal po shtohen dita-ditës.