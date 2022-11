Türkiye fillon aksion anti-terror në Irak pas sulmit terrorist në Istanbul

Türkiye ka nisur një operacion të madh antiterror në Irakun verior, një javë pasi terroristët e PKK/YPG-së kryen një sulm vdekjeprurëse në Istanbul, duke vrarë gjashtë persona dhe duke plagosur më shumë se 80. Operacioni i ri vjen pasi policia turke arrestoi të dyshuarin kryesor për sulmin në rrugën Istiklal, Alham Albashir, një grua siriane që pranoi se punonte për PKK/YPG-në dhe gjithashtu pranoi se kishte vendosur bombën. Gjykata e Istanbulit ka lënë në paraburgim 17 të dyshuar me akuzën e "shkatërrimit të unitetit kombëtar" dhe "vrasjes me dashje". Terroristja Albashir tha se ajo iu bashkua grupit terrorist për shkak të ndikimit të të dashurit të saj dhe mbajti lidhjet e saj me grupin pasi u nda me të. Sulmi në një nga rrugët më të frekuentuara turke ishte më vdekjeprurësi në pesë vjet dhe ngjalli kujtimet e një vale bombardimesh mbarëkombëtare nga viti 2015 deri në vitin 2017 të kryera nga grupet terroriste PKK dhe DAESh.