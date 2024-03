Türkiye: Gjithmonë krah Pakistanit në luftën kundër terrorizmit

Türkiye gjithmonë do të “qëndrojë krah për krah” me Pakistanin në luftën e saj kundër terrorizmit, tha të mërkurën Ministria e Jashtme e vendit.



“Türkiye do të vazhdojë të mbështesë sigurinë dhe stabilitetin e Pakistanit vëllazëror dhe do të qëndrojë gjithmonë krah për krah me popullin e Pakistanit në luftën e tyre kundër terrorizmit”, thuhet në deklaratën e Ministrisë.



Deklarata erdhi pasi të paktën pesë shtetas kinezë dhe shoferi i tyre vendas u vranë në një sulm vetëvrasës në veriperëndim të Pakistanit të martën.



Deklarata dënoi “fuqishëm" sulmet e fundit terroriste në Pakistan dhe shprehu ngushëllime për ata që humbën jetën në sulm. Incidenti terrorist ndodhi në distriktin Shangla të provincës veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa, kur një kamikaz përplasi makinën e tij të mbushur me eksploziv në një automjet që transportonte shtetas kinezë dhe të tjerë, Mohammad Ali, zëvendësinspektori i përgjithshëm i rajonit Malakund që përfshin rrethin Shangla, u tha gazetarëve.



Inxhinierët kinezë po udhëtonin nga Islamabadi për në kampin e tyre në Dasu në rrethin Kohistan të Epërm të provincës Khyber Pakhtunkhwa, shtoi Gandapur.