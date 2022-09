Türkiye: Greqia të hetojë kërcënimin me vdekje ndaj deputetit greko-turk

Kërcënim gjatë emisionit të drejtpërdrejtë televiziv

Sipas një deklarate nga Bordi Këshillimor i Pakicës Turke të Trakisë Perëndimore, Zeybek u kërcënua gjatë një programi televiziv të drejtpërdrejtë në TV lokal Next nga një person që telefonoi në emision.

Bordi tha se telefonata kërcënuese kishte për qëllim “ta kthente në veprim retorikën margjinalizuese dhe të shënjestruar (nga Greqia) që ka vazhduar për shumë vjet.”

Rajoni i Trakisë Perëndimore – afër kufirit verilindor të Greqisë me Türkiye-n – është shtëpia e një pakice të konsiderueshme turke myslimane të krijuar prej kohësh, që numëron rreth 150.000 pjesëtarësh.

Të drejtat e turqve të Trakisë Perëndimore garantohen me Traktatin e Lozanës të vitit 1923, por gjatë dekadave situata është përkeqësuar seriozisht, duke përfshirë Greqinë që refuzon të zbatojë vendimet e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.