Türkiye hedh poshtë akuzat e ShBA-së për rekrutimin e fëmijëve ushtarë

"Ky rast ngre gjithashtu pikëpyetje serioze në lidhje me objektivitetin e burimeve të informacionit mbi të cilat autoritetet amerikane bazojnë vendimet e tyre. Kjo shpifje, e cila nuk është e mirë me frymën e aleancës, do të marrë përgjigjen e duhur," tha ai.