Türkiye kryeson Evropën Jugore si destinacioni kryesor turistik në zhvillim

Në indeksin e fundit, Türkiye u ngjit me tetë vende për të renditur vendin e 29-të midis 119 vendeve. Me një rezultat prej 4,39 për qind, ajo tejkaloi mesataren globale me 10,6 për qind dhe mesataren evropiane me 3 për qind, duke u pozicionuar si një nga vendet me performancën më të mirë si në botë ashtu edhe në Evropë.