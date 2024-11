Türkiye: Kurtulmus dhe Fidan urojnë për festën e Republikës

“Ne jemi të vendosur të vazhdojmë ta bartim Republikën tonë të trashëguar në skenën botërore me frymën e pavarësisë dhe me vizionin tonë të politikës së jashtme kombëtare. Në këtë ditë të rëndësishme kujtojmë me hir dhe mirënjohje themeluesin e Republikës sonë, Mustafa Kemal Ataturku dhe të gjithë heronjtë e luftës sonë atdhetare”, ka thënë Fidan në rrjetet sociale.