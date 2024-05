Türkiye: Lutje për ushtarët turq dhe për palestinezët e rënë dëshmorë

"Bota është e vdekshme. Nga kjo botë ne do të shtegtojmë, do të shkojmë në jetën e përtejme. Askush nuk është i përjetshëm në këtë botë, përveç Allahut. Pasuria, prona, shtëpia, bujtinat, banesat, ari apo paratë tona nuk do të vijnë me ne në botën tjetër, por nëse ne i shpenzojmë ato në rrugën e Allahut ato do të vijnë me ne. Të mos harrojmë, që për këtë arsye të qëndrojmë në krah të të shtypurve", tha ai.