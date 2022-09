Türkiye me lëvizje diplomatike kundër provokimeve të Greqisë

Pas veprimeve dhe retorikës së përsëritur provokuese të Greqisë në rajon gjatë muajve të fundit, burime diplomatike bëjnë të ditur se Türkiye bëri një veprim diplomatik më 1 shtator duke dërguar një letër ku adresonte zgjidhjet e mundshme për mosmarrëveshjet në Detin Egje.

Sipas burimeve, letra e nënshkruar nga ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu, u dërgua në 25 kryeqytete të Bashkimit Evropian (BE), si dhe shefit të politikës së jashtme të BE-së Josep Borrell, anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, si dhe Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres.

Duke shpjeguar qëndrimin dhe pikëpamjet e Türkiye-s për zgjidhjen e problemeve të Egjeut, në letër theksohen edhe veprimet e paligjshme dhe kërkesat maksimaliste të Greqisë.

Duke theksuar se ka një sërë problemesh të lidhura ngushtë dhe të ndërlidhura në detin Egje, si gjerësia e ujërave territoriale dhe hapësirës ajrore kombëtare, kufizimi i shelfit kontinental dhe ujërave territoriale, burimet thonë se në letër theksohet gjithashtu shkelja e statusit joushtarak të Ishujve të Egjeut Lindor.

Për më tepër, letra thekson se ka ishuj më të mëdhenj, ishuj më të vegjël, shkëmbinj dhe zona shërbimore, si rajoni i kërkim-shpëtimit (SRR), rajoni i informacionit të fluturimit (FIR) dhe NAVTEX, sovraniteti i të cilëve nuk është transferuar në Greqi nëpërmjet marrëveshjeve të vlefshme ndërkombëtare.

Gjithashtu theksohet se Greqia pretendon të ketë 10 milje detare hapësirë ajrore pavarësisht se gjerësia e ujërave territoriale në Egje është 6 milje detare. Në letër theksohet se Greqia është i vetmi vend në botë që ka kufij të ujërave territorialë dhe të hapësirës ajrore pa mbivendosje që nuk njihen nga asnjë vend tjetër.

Më tej, Türkiye shprehu besimin se çështjet në Egje mund të zgjidhen në kuadër të së drejtës ndërkombëtare me njohjen reciproke të të drejtave themelore dhe interesave legjitime të dy vendeve.



Sipas burimeve, letra pohon se Ankaraja është pro dialogut dhe bashkëpunimit pavarësisht se Athina shmang dialogun dhe përshkallëzon tensionet duke përfshirë BE-në si pjesë e problemeve të Egjeut.

Sipas burimeve të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Türkiye-s, Greqia ka shkelur hapësirën ajrore dhe ujërat territoriale turke mbi 1.100 herë vetëm në tetë muajt e parë të vitit 2022.

Türkiye, një anëtare e NATO-s për më shumë se 70 vjet, është ankuar për veprimet e përsëritura provokuese dhe retorikën e Greqisë në rajon muajt e fundit, duke përfshirë armatimin e ishujve pranë brigjeve turke që janë çmilitarizuar sipas traktatit, duke thënë se lëvizje të tilla pengojnë përpjekjet e saj me mirëbesim për paqe.