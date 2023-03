Türkiye mirënjohëse për mbështetjen e paprecedentë globale pas tërmeteve

Duke thënë se Türkiye ia ka dalë mbanë me shumicën e vështirësive që lindën menjëherë pas katastrofës, Altun tha: “Ne po përballemi me një luftë të ashpër në periudhën e ardhshme. Në këtë kontekst, shpresoj që solidariteti që pati vendi ynë menjëherë pas tërmetit do të vazhdojë.”