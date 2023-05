Türkiye në balotazh: “një shenjë e gjallërisë së demokracisë turke”

Zëdhënësi i AK Partisë, Omer Çelik, përshkroi se çfarë do të thotë mbajtja e zgjedhjeve për Türkiyen, duke theksuar se “pasuria më e madhe e këtij vendi është se qytetarët vendosin se kush do ta qeverisë dhe do të udhëheqë këtë vend”.