Türkiye në konsultime politike me Arabinë Saudite, Jemenin dhe Kuvajtin

Një takim do të mbahet me Nënsekretarin e Jemenit për Çështjet Politike të Ministrisë së Punëve të Jashtme Mansour Baggash dhe një tjetër me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Bashkëpunimit për Shtetet Arabe të Gjirit (GCC) Jassem Mohamed Al-Budaiwi, shtoi ministria.