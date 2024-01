Türkiye, në vitin 2023 u regjistruan rreth 2,3 milionë automjete rrugore

Prej 945.768 makinave të regjistruara në periudhën janar-dhjetor, 66,1 për qind qarkullojnë me benzinë, e ndjekur nga nafta me 16,3 për qind, hibride me 9,3 për qind, elektrike me 6,9 për qind dhe LPG me 1,4 për qind.