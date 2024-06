Türkiye: Nënshkruhen kontratat për furnizimin me avionë F-16 nga ShBA-ja

Lidhur me situatën e fundit për furnizimin me avionë F-16 nga ShBA-ja, burimet njoftuan: "Kontratat janë nënshkruar, punimet mbi detajet po vazhdojnë përmes bisedimeve mes delegacioneve reciproke. Detajet që do të shfaqen pas vendimeve që do të merren mbi detajet do të ndahen me opinionin publik".