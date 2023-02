"Türkiye një zemër", Erdoğan: T'i rindërtojmë qytetet brenda 1 viti

Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, hapi fushatën "Türkiye një zemër", nëpërmjet së cilës po grumbullohen para për të prekurit nga tërmeti. Presidenti Erdoğan tha se nuk dyshon në bujarinë e popullit turk. "Kombi ynë do të tregojë edhe një herë madhështinë e tij me një figurë që do të thyejë rekordin e të gjitha kohërave", tha presidenti turk. Ai theksoi se qëllimi i fushatës është që të grumbullohen mjete për rindërtimin e rajoneve të shkatërruara. "Synimi ynë është që brenda 1 viti të fillojmë të sigurojmë shtëpi në të cilat mund të banohen sigurt dhe në paqe, në vend të çdo ndërtese të shkatërruar", theksoi presidenti Erdoğan. Presidenti i Türkiyes tha se çdo ndihmë që do të vijë në llogarinë e AFAD-it nga jashtë ose nga brenda Türkiyes do të përdoret për të prekurit nga tërmeti. Fushata po transmetohet drejtpërdrejt në të gjitha televizionet e Türkiyes, Azerbejxhanit dhe Republikës Turke të Qipros.