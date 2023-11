Türkiye nuk diskuton projektet energjetike me Izraelin pa armëpushim

Türkiye nuk do të diskutojë asnjë projekt të lidhur me energjinë me Izraelin pa një armëpushim në Gaza të Palestinës pasi do të ishte mungesë respekti për vëllezërit dhe motrat e saj palestineze që po përjetojnë brutalitet të madh, tha ministri i Energjisë i Türkiyes Alparslan Bayraktar.