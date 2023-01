Türkiye nuk është rival në Ballkan, por komplementare dhe balancuese

Türkiye kohët e fundit ka përjetuar dallime politike me NATO-n dhe BE-në. Megjithatë, këto dallime nuk do të thotë se Türkiye është në një pozicion rival me Perëndimin. Duke ndihmuar dhe kontribuar në përpjekjet integruese të BE-së dhe mbështetjen e largët të ShBA-së në Ballkan, Türkiye, e cila ndodhet në udhëkryqin e Ballkanit, nuk është një vend rival ose një tjetër vend.