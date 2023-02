Türkiye nuk ratifikon aplikimin e Suedisë në NATO pa u plotësuar kushtet

Türkiye nuk do të ratifikojë aplikimin e Suedisë për anëtarësim në NATO nëse nuk përmbush detyrimet sipas memorandumit trepalësh, tha të martën ministri i Jashtëm i Türkiyes, Mevlüt Çavuşoğlu.



“Nëse një ditë Suedia përmbush detyrimet e saj, atëherë ne do të ulemi dhe do të shohim. Por, për momentin, nuk është e mundur që ne t’i themi po aplikimit të Suedisë në NATO në këto kushte,” tha Mevlüt Çavuşoğlu në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun hungarez Peter Szijjarto në Budapest.