Türkiye paralajmëron qytetarët e saj për udhëtimet drejt Libanit

Për shkak të mundësisë së një përkeqësimi të shpejtë të situatës së sigurisë në Liban, ministria e Punëve të Jashtme e Türkiyes ka këshilluar qytetarët t'i shmangin udhëtimet jothelbësore në Liban dhe qytetarët tashmë në Liban të largohen nga vendi nëse është e mundur. Në një deklaratë me shkrim nga ministria lidhur me këtë theksohet se ekziston mundësia që situata e sigurisë në Liban të përkeqësohet me shpejtësi për shkak të zhvillimeve të fundit në rajon.