Türkiye, përfundon prodhimi i qilimave për xhaminë Emevite në Damask

"Duhet të bënim një qilim të denjë për Damaskun. Tapetët normalë nuk janë të përshtatshëm për këtë vend. Ne duhej të bënim një qilim nga një lesh i veçantë me motive të veçanta dhe e bëmë. Ne prodhuam 5.500 metra katrorë qilim dhe po aq izolues poshtë tij. Tapetet tona do të shtrohen para Ramazanit dhe ky qilim që kemi prodhuar me lesh të veçantë do të qëndrojë atje për vite. Veçoria e këtij leshi është se nuk prishet, nuk ka erë dhe nuk digjet", thekson Kaplan.