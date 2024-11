Türkiye regjistron eksporte rekord prej 23,6 miliardë dollarë në tetor

Për periudhën janar-tetor, eksportet e Türkiyes arritën në 216,4 miliardë dollarë, 3,2 për qind më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në të njëjtën periudhë, importet ranë me 7,2 për qind në 282 miliardë dollarë, duke kontribuar në uljen me 30,4 për qind të deficitit tregtar, që u ngushtua në 65,6 miliardë dollarë.