Türkiye shënon 101-vjetorin e themelimit të Republikës

101-vjetori i shpalljes së Republikës së Türkiyes po shënohet me manifestime, programe dhe aktivitete të shumta. Me rastin e 101-vjetorit, presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, publikoi një mesazh, ndërkaq gjatë ditës do të kryesojë delegacionin që do ta vizitojë Anıtkabirin, mauzoleumin e themeluesit të Republikës moderne të Türkiyes, Mustafa Kemal Atatürk.