Türkiye vazhdon bisedimet për zgjatjen e Marrëveshjes së Drithit

"Ne vazhdojmë negociatat tona me OKB-në, Ukrainën dhe Rusinë, të cilat janë palë në iniciativën e drithit. Ukraina shprehu një mendim pozitiv për një zgjatje të dytë të nismës. Në mënyrë të ngjashme, Rusia ka një qëndrim pozitiv ndaj zgjatjes së iniciativës. Ne gjithashtu shpresojmë dhe presim që nisma e drithit do të vazhdojë me kontributin e të gjitha palëve. Ne vazhdojmë përpjekjet tona në këtë drejtim", tha Akar.