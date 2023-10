Türkiye zhvillon negociata mbi civilët izraelitë të mbajtur nga Hamasi

“Dëshiroj të nënvizoj se një paqe dhe qetësi e qëndrueshme mund të vijë në rajon vetëm me krijimin e një shteti të pavarur palestinez, legjitimiteti i të cilit bazohet në rezolutat e OKB-së, me kufij dhe integritet gjeografik të vitit 1967, me Jerusalemin Lindor si kryeqytet, dhe me njohjen e saj nga e gjithë bota”, tha më herët Erdoğan.