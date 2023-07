Turneu i Erdoğanit në vendet e Gjirit, një fitore e favorshme për të gjithë

Përderisa presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan nis një turne triditor në tri vende të Gjirit, ai shënon një fazë të re në marrëdhëniet e Ankarasë me Arabinë Saudite të pasura me energji, ashtu si edhe me Katarin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) në një rend të ri global.