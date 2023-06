Vazhdon rritja e shpejtë e turizmit në Türkiye edhe këtë vit

"Me njëfarë mënyrë krizën e shndërruam në mundësi. Me markën tonë Megasraya Hotels; numri i hoteleve tona u rrit në 5 me Megasaray Club Belek, Megasaray Westbeach Antalya, Das3917, Megasaray Mount Erciyes i cili do të hapë dyert këtë sezon dimëror, si dhe Megasarya Resort Side. Këto investime na kushtuan 40 milionë euro. Gjithashtu, këtij hoteli do t'i bëjmë një investim shtesë prej 10 milionë eurosh. Kapaciteti i shtretërve është rritur në 3.500, ndërsa punësimi në turizëm 2.000", u shpreh ai, duke shtuar se do të rrisin edhe më tej kapacitetin e shtretërve si dhe punësimin.